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Avcılar'da deprem sonrası polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.

  • İHA
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Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı.
 

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