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Avcılar'da erkek cesedi bulundu

Avcılar'da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

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Alınan bilgilere göre, sabah saat 07.30 sıralarında Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin de yönlendirildiği olayda ekipler 49 yaşındaki Özkan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Özkan E.'nin birkaç metreden aşağıya düşerek ölmüş olabileceği belirtildi. Özkan E.'nin cesedi, cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.
 

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