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Avcılar'da bariyerlere çarpan kamyon nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Beylikdüzü'nde bariyerlere çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsünün yaralandığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
Avcılar'da bariyerlere çarpan kamyon nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
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D-100 kara yolu Yakuplu mevkisi Ankara istikametinde 34 LK 6870 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Yağışın etkisiyle kayarak dönen kamyon yolu kapatırken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi.

Kamyonun, iş makinesiyle yoldan kaldırılarak kenara çekilmesinin ardından yolun iki şeridi trafiğe açıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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