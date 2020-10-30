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Avcılar'da iki ayrı trafik kazası

Avcılar'da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.

DHA30 Ekim 2020 Cuma 09:22 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:22
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İlk kaza, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi’ndeki biyolojik atık su arıtma tesisi yakınlarında meydana geldi. Hatalı dönüş nedeniyle iki otomobil çarpışırken, bir kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Aynı dakikalarda Cihangir Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, D-100 karayolu Küçükçekmece yönünde yan yolda giden bir otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi. Otomobilde bulunan 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç sürücüsü Abdulmuttalip E., “İlk kez böyle bir şey başıma geldi” derken, polislere de devrilen direğin parasının kendisinden tahsil edilip edilmeyeceğini sordu.

İki kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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