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Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı

Avcılar'da bir iş yerine silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 07:20 - Güncelleme:
Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı
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Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki tatlıcı dükkanının önüne akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile olay yerinde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, iş yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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