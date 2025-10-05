İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar'da kadını darp eden adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü: İşte o anlar...
Güncel

Avcılar'da kadını darp eden adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü: İşte o anlar...

Avcılar'da iddiaya göre yabancı uyruklu şahıs bir kadını darp etti. Kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Şahsın daha sonra çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA5 Ekim 2025 Pazar 14:30 - Güncelleme:
Avcılar'da kadını darp eden adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü: İşte o anlar...
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Yabancı uyruklu şahıs tarafından darp edilen kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

KADINA ŞİDDET GÖSTEREN ŞAHIS TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen kadına saldırmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı.

İŞTE O ANLAR

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.