Avcılar'da kadını darp eden adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü: İşte o anlar...

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Yabancı uyruklu şahıs tarafından darp edilen kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen kadına saldırmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı.