İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar'da karşıdan karşıya geçen engelli genç, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti
Güncel

Avcılar'da karşıdan karşıya geçen engelli genç, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Avcılar'da caddenin karşısına geçmeye çalışan engelli gence otomobil çarptı. Şahıs, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı

IHA1 Mart 2026 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Avcılar'da karşıdan karşıya geçen engelli genç, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, 01.00 sıralarında Avcılar, Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen 2003 doğumlu İbrahim Tekinışık'a seyir halinde olan bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Tekinışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır hasar alan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden engelli vatandaşın cansız bedeni ise otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.