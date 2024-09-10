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  • Avcılar'da kaybolan 2 kız çocuğu bulundu: Babaları gözaltında
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Avcılar'da kaybolan 2 kız çocuğu bulundu: Babaları gözaltında

İstanbul Avcılar'da kaybolduktan sonra Kadıköy'de bulunan 2 kız çocuğunun ifadeleri doğrultusunda 2 baba yakalanıp adliyeye sevk edildi.

AA10 Eylül 2024 Salı 14:09 - Güncelleme:
Avcılar'da kaybolan 2 kız çocuğu bulundu: Babaları gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Avcılar'da 6 Eylül'de kaybolduktan sonra yapılan çalışma sonucu Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde beraber bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y'nin durumuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Kız çocuklarından S.Y. ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, çocuğun babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlanıp darbedildiği belirlendi.

Diğer çocuk M.G'nin de babası A.G. tarafından para karşılığı beraber kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini, darbedilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisin çalışması sonucu Sedat Y. ile A.G. gözaltına alındı.

S.Y'nin ağabeyi E.Y, dedesi E.Y ile annesi H.T'nin yakalanması için de çalışmalar ise sürüyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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