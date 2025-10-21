Avcılar'da kirli ittifak: Başkanla suç örgütü el ele

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 200 sanık hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen ve tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın belediye başkanlığını yaptığı Avcılar Belediyesindeki usulsüz ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede, suç örgütünün Avcılar Belediyesinden aldığı ihalelerin incelendiği, bu kapsamda şüpheli Utku Caner Çaykara Avcılar Belediye Başkanı olduktan sonra, suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarıyla araç kiralama ihalesine katıldığı, Çaykara'dan önce Avcılar Belediyesinden ihale almadığının anlaşıldığı belirtildi.

Suç örgütünün, ilçe belediyelerinin yaptığı ihalelerde bazı firmaların kaşelerini kullanarak yaklaşık maliyeti belirlediği aktarılan iddianamede, suç örgütüne yönelik operasyonda yapılan aramada Ümit Gözütok'un masasında, farklı firmalara ait kaşelerin ele geçirildiği, maliyet teklifi sunulan firma yetkilileri/sahiplerinin beyanlarında yaklaşık maliyet fiyat tekliflerinin çoğunun kendileri tarafından sunulmadığının belirtildiği, ilgililerden alınan imza/yazı örnekleri ile yaklaşık maliyet fiyat teklifleri üzerinde yer alan imza örneklerinin karşılaştırmasının yapıldığı ve yaklaşık maliyet fiyat tekliflerinin tamamına yakınının sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, bazı sanıkların ifadeleri dikkate alındığında Mustafa Mutlu'nun ihale danışmanlığından öte tüm ihale süreçlerini hazırlayan kişi olduğu, ihale süreçlerinde yaşanan usulsüzlükleri mevzuata uydurma noktasında görev aldığının görüldüğü, Rıza Akpolat'ın kendisi için büyük öneme sahip Mutlu'yu, Kartal, Beyoğlu ve Avcılar belediyelerinde benzer sistem kurması için yönlendirme yaptığı ve referans olduğu aktarıldı.

İHALEDE YAKLAŞIK MALİYET FİYAT TEKLİFİ ALINAN FİRMALARDAN ÜÇÜNÜN GÖSTERMELİK OLARAK DEĞİŞTİRİLDİĞİ BELİRLENDİ

Suç örgütü elebaşı Aktaş'a ait firmaların Avcılar Belediyesinden aldığı/teklif sunduğu ihalelerin hazırlık sürecinde geri planda şüpheli Mutlu'nun bulunduğu bilgisi verilen iddianamede, farklı tarihlerde yapılan yaklaşık maliyetleri 531 milyon 272 bin 240 lira ve 97 milyon 570 bin 701 lira olan Avcılar Belediyesi muhtelif araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı ihalesi olarak yer alan 28. ve 29. eylemlere yer verildi.

İddianamedeki 28. eylemde ihale işlem dosyasının incelendiği, ihaleye çok sayıda şikayet başvurusu yapıldığı, işin idarece fiyat dışı unsur puanlamasının ihale girişi yapıldıktan sonra EKAP üzerinden değişikliğe uğraması gerekçesiyle iptal edildiği, iptal kararının EKAP üzerinden ihale dokümanı indiren toplam 36 firmaya tebliğ edildiği aktarıldı.

Yapılan itirazlar üzerine iptal edilen bu ihalede kamu zararı meydana gelmediğinden şüphelilerin sorumluluklarının bu kapsamda değerlendirileceği iddianamede ifade edildi.

İddianamede, ihale sürecinde şüpheli İbrahim Koçyiğit'in örgüt üyeleri Ümit Gözütok ve Mustafa Mutlu ile irtibat kurduğunun tespit edildiği, şüpheliler Koçyiğit, Alper Çelik ve Gökhan Kaymak'ın Çaykara'nın bilgisi dahilinde suç örgütü tarafından kendilerine bildirilen firmalardan fiyat teklifi alıp yaklaşık maliyetin gizliliğini ortadan kaldırmak amacıyla örgüt elebaşı Aktaş'ın suçuna iştirak ettikleri, ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği tespiti yapıldı.

İddianamede yer alan 29. eylemde ise bahse konu ihaleye çıkıldığı ancak fiyat dışı unsur puanlamasının ihale girişi yapıldıktan sonra EKAP üzerinden değişikliğe uğraması sebebiyle iptal edildiğine işaret edildi.

Eylemde hizmetin aksamaması için pazarlık usulüyle ihale yapıldığı, yaklaşık maliyetin 3 farklı firmadan alınan teklifle hazırlandığı, iptal edilen açık ihalede yaklaşık maliyet fiyat teklifi alınan firmalardan üçünün göstermelik olarak değiştirildiğinin tespit edildiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

