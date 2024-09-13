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Avcılar'da kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Avcılar sahilinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin Ufuk Avşar'a ait olduğu belirlenirken, cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 19:17 - Güncelleme:
Avcılar'da kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
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Olay, saat 16.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kıyıya vuran erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis incelemesinin ardından cesedin üzerinde cep telefonu ile kimlik bulundu. Kıyıya vuran cesedin Ufuk Avşar'a (37) ait olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya kesik izi görülmeyen Avşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

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