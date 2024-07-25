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Avcılar'da motosiklet çekiciye çarptı: 2 ölü

Avcılar'da seyir halindeki motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen çekiye arkadan hızla çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hayatını kaybetti.

DHA25 Temmuz 2024 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Avcılar'da motosiklet çekiciye çarptı: 2 ölü
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. 34 GOC 275 plakalı motosikletiyle Merkez Mahallesi yönüne doğru ilerleyen Yunus Kar, iddiaya göre 34 CVD 512 plakalı otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu yönünü değiştirdi.

Motosikletin gidonunu yana kıran Yunus Kar, kavşakta dönüş yapmak için yeşil ışığın yanmasını bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan hızla çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) ağır yaralandı.

İki yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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