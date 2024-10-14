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  • Avcılar'da seyir halindeki minibüsün kapısı aniden açılınca, yolcu yere çakıldı
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Avcılar'da seyir halindeki minibüsün kapısı aniden açılınca, yolcu yere çakıldı

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki dolmuşun kapısı aniden açıldı, bir yolcu düşerek kafasından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şoför olay yerinden kaçtı.

IHA14 Ekim 2024 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Avcılar'da seyir halindeki minibüsün kapısı aniden açılınca, yolcu yere çakıldı
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Avcılar Üniversite Mahallesi'nde, iddiaya göre, seyir halinde olan dolmuş kapısı aniden açıldı. Açılan kapıdan adam yere düşerek kafasından yaralandı. Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamın imdadına ilk olarak yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı hastaneye kaldırdı. Dolmuş şoförü de polis ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden kaçarken, dolmuş kapısının bozul olduğu iddia edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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