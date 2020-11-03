Avcılar'da silahlı saldırı

DHA 03 Kasım 2020 Salı 10:19 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:19

Olay, saat 22.30 sıralarında Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak’taki bir binanın girişinde meydana geldi. Bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang, bakkala giderek sigara almak için çıktı. Alışveriş sonrası dönüşünde binaya girerken arkasından gelen bir kişi, Aimaitijiang'a tabanca ile iki el ateş etti. Omuz ve kolundan yaralanan Yusufujrang Aimaitijiang, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanın işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde iki boş kovan bulurken, şüphelinin metrobüs üst geçidine doğru yaya olarak hızla kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Vatandaşının vurulması üzerine eşi ve bir çocuğunu bırakarak dışarı fırlayan arkadaşı bir süre sinir krizi geçirerek gözyaşlarını tutamadı. Polis, bu kişi ile eşini polis merkezine götürerek, yaralanan kişiyle ilgili ifadelerine başvurdu. Saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.