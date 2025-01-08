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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu satan şüphelilerin bir binada olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 2 kişi yakalanırken şüphelilere ait içi para dolu bir çantaya da el konuldu.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen ve takip edilen iki şüphelinin, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'ndeki bir binada olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, 3 katlı binanın çevresini sararak operasyon başlattı.

DEMİR KAPI ENGELİNE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Operasyon için binaya girmeye hazırlanan polis, binanın giriş kapısından sonra ayrıca özel olarak yapılan demir bir kapı ile karşılaştı. Ekipler, adrese çağrılan itfaiye ekibinin demir kapıyı kırması üzerine binaya girdi. Bu sırada binadan atlayan 2 şüpheli ayağından yaralandı. Şüpheliler yunus polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Binada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken, polisin yaptığı aramalarda şüpheliler tarafından çatıya atıldığı belirlenen içi para dolu çantaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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