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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar'da 7 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı apart oteldeki bir daireye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kilogram uyuşturucu, 5 kutu içerisinde uyuşturucu ham maddesi, 3 hassas terazi ve motosiklet plakası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T.E, G.G. ve H.A'nın, uyuşturucu satışını motosiklet aracılığıyla gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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