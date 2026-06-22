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  • Avcılar'da yangın paniği: 3 katlı binanın çatısı yandı
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Avcılar'da yangın paniği: 3 katlı binanın çatısı yandı

İstanbul Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda ciddi hasar meydana geldi.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 00:56 - Güncelleme:
Avcılar'da yangın paniği: 3 katlı binanın çatısı yandı
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Firuzköy Mahallesi Kuş Sokak'ta bulunan 3 katlı yapının çatısından yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürürken, çatıda büyük hasar oluştuğu tespit edildi.

FİRUZKÖY'DE ÇATIDAN YÜKSELEN ALEVLER PANİK YARATTI

Firuzköy Mahallesi Kuş Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yoğun duman oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ, ÇATIDA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

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