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Avcılar'da yol ayrımındaki kaldırıma çarpan otomobil yola savruldu

AVCILAR D-100 Karayolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü yan yol ile anayolu karıştırınca yolu ayıran beton refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

  • DHA
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Kaza Avcılar Parseller mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 JV 5950 plakalı araç sürücüsü önce anayol ve yan yolu birbirinden ayıran kaldırıma daha sonra da kaldırım üzerinde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç D-100 karayoluna savruldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anını gören Alper Çağlar, bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.  

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