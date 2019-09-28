Kaza Avcılar Parseller mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 JV 5950 plakalı araç sürücüsü önce anayol ve yan yolu birbirinden ayıran kaldırıma daha sonra da kaldırım üzerinde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç D-100 karayoluna savruldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anını gören Alper Çağlar, bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.