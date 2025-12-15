İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Avcılar'da yol çöktü... 1 işçi göçük altında kaldı

Avcılar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
Avcılar'da yol çöktü... 1 işçi göçük altında kaldı
Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi.

Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

