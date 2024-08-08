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Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: Silahlar çekildi 3 kişi yaralandı

Avcılar'da, trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan tartışmada silahlar çekilirken, olayda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: Silahlar çekildi 3 kişi yaralandı
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Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde seyreden kamyonet ile hafif ticari araçta bulunanlar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak aralarında kovalamacanın da yaşandığı silahlı kavgada Y.S. ve S.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda çevredeki bir markete ve park halindeki minibüse de kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı kavgayı civardaki bir güvenlik kamerası kaydetti.

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