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  • Avcılar'daki seri cinayetin detayları ortaya çıktı: Aile katliamında 4 ölü 3 ağır yaralı
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Avcılar'daki seri cinayetin detayları ortaya çıktı: Aile katliamında 4 ölü 3 ağır yaralı

Celaliye Mahallesi'nde ailesinden anne ve babasını katleden Bahtiyar Aladağ, eniştesini ve çalışanını da hedef aldı. Ardından kuzenini de öldürme girişiminde bulunan şahıs son olarak silahını kendine doğrulttu.

DHA24 Kasım 2024 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Avcılar'daki seri cinayetin detayları ortaya çıktı: Aile katliamında 4 ölü 3 ağır yaralı
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Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı.

Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta kendi kafasına sıktı.

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