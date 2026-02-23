İSTANBUL 10°C / 5°C
Güncel

Avcılıkta kural ihlaline geçit yok! Denetimlerde ceza yağdı

Samsun'da 2025 yılı boyunca sürdürülen avcılık ve su ürünleri denetimlerinde kurallara uymayanlara toplam 2 milyon 642 bin TL idari para cezası kesildi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 09:43
Avcılıkta kural ihlaline geçit yok! Denetimlerde ceza yağdı
Samsun'da 2025 yılı boyunca sürdürülen avcılık ve su ürünleri denetimlerinde kurallara uymayanlara adeta ceza yağdı. İl genelinde yapılan kontrollerde toplam 2 milyon 642 bin TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, yol güzergahları, deniz sahası ve balıkçı gemileri mercek altına alındı. Ayrıca iç sularda, soğuk hava depolarında, toplu tüketim yerlerinde, balık hallerinde, perakende satış noktalarında ve yetiştiricilik tesislerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Yıl boyunca toplam 4 bin 591 denetim ve kontrol yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişi ve işletmelere 130 ayrı cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda kesilen idari para cezalarının toplamı 2 milyon 642 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

