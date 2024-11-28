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  • Avda arkadaşı tarafında kazara vuruldu! 5 gün sonra acı haber geldi
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Avda arkadaşı tarafında kazara vuruldu! 5 gün sonra acı haber geldi

Adapazarı'nda, av sırasında arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan 45 yaşındaki Hüseyin Karaoğlan, tedavi gördüğü hastanede 5 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA28 Kasım 2024 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Avda arkadaşı tarafında kazara vuruldu! 5 gün sonra acı haber geldi
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Olay, 23 Kasım Cumartesi günü Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Hüseyin Karaoğlan, arkadaşı M.S. ile birlikte ava çıktı. İddiaya göre, av sırasında M.S.'nin tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Karaoğlan'ın sırtına isabet etti. M.S.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Karaoğlan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırıldı.

Karaoğlan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaoğlan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

M.S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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