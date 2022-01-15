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Avlanmak için evden çıktı bir daha haber alınamadı

Denizli'nin Güney ilçesinde, avlanmak için göl kenarına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 02:37 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 02:37
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Koparan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Yeşil (57) öğle saatlerinde gittiği Koparan Gölü'nden dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, göl içinde yürüttükleri çalışmalarda Yeşil'e ait bir iz bulamadı, ancak göl kenarında Yeşil'in av tüfeği, eldivenleri ve ceketi bulundu.

Hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecek.

Yeşil'in kaybolduğunun av köpeğinin eve dönmesiyle anlaşıldığı öğrenildi.

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