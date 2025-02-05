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Avlanması yasak! Hepsi buzdolabından çıktı

Antalya'da buzdolabında avlanması yasak yaban keçisi ve kızıl geyik eti ele geçirilen kişiye 379 bin 507 lira ceza uygulandı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Avlanması yasak! Hepsi buzdolabından çıktı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avlandığı ve satışını yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada buzdolabında ve derin dondurucuda saklanan 48 kilogram bir kısmı işlenmiş et ele geçirildi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince yapılan DNA analizi sonucu etlerin Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altındaki yaban keçisi ve kızıl geyik türlerine ait olduğu tespit edildi.

Adli işlem başlatılan şüpheliye, hayvanları avladığı 2022'deki ceza tutarları üzerinden toplamda 379 bin 507 lira tazminat ile idari para cezası kesildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kurumumuz türlerimizi korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında her yerde denetimlerine sürekli devam etmekte ve iz sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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