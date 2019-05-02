Avlu 41. yeni bölüm fragmanı! Avlu 40. Son bölüm Melis’ten Zerrin’e ağır tokat!

Avlu 41. yeni bölüm fragmanı! Avlu’nun 41. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Avlu’nun yeni bölümüne planlar damga vuruyor. Avlu’nun son bölümünde Zerrin Azra’nın hücresine gidiyor. Azra’ya “Bazı şeyler malum olur bana. Hissediyorum… Sizin tabirinizle emanet depoda olacak. Kudret mutfakta.” diyerek bir fırsat sunar. Azra bu duruma çok sevinir. Azra ise “Hislerinizin bu kadar işlevsel olmasına hayranım müdürüm.” der. Zerrin ile Melis karşı karşıya gelir. Zerrin Melis’e “Çekil ayağımın altından Melis. Yoksa seni ezerim zavallı böcek.” diyerek tehdit eder. Melis ise hiç beklenmedik bir şekilde tokat atar. Oğuz ise Zerrin’e “Konu rahmetli kız kardeşinizin çocuğu.” der. İşte Avlu yeni bölüm fragmanı ve Avlu 40. Son bölümü haberimizin detaylarında…

AVLU 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’nun 41. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 40. BÖLÜM ÖZETİ

Murat’ın esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu Deniz’in tüm dikkatini Zerrin’e yöneltmesine sebep olur. Fakat Zerrin de karşıt hamlelerini hazırlamıştır. Oktay ve Murat’tan sonra tehlikeli oyunun sıradaki kurbanı kimdir?

KONUSU

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor…

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikâyesi…

Hikâye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikâyesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” 29 Mart Perşembe Star'da başlıyor.

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

AVLU OYUNCULUKLARI

DEMET EVGAR

Manisa’da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu’nda ‘Aşk Çemberi’ adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan’da” adlı oyunlarda rol aldı.

2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, "Beyza’nın Kadınları" isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri'nde" rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanmakta olan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırmaktaydı. Kısa bir aradan sonra Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 1 erkek 1 kadın adlı televizyon dizisi isim değişikliğine giderek 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk ve ardından 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk olarak devam etmektedir. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreli bulundu.

Filmografi

Yedi Numara (2000) Yeliz

Aslı ile Kerem (2002) Yeliz

Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya

Çınaraltı (2003) Nilüfer

Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan

Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem

Banyo (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker

Erkekler Ağlamaz (2006)

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep

Güneşi Gördüm (2009) Havar

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

2015 Yok Artık! Ceyda

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

Tiyatro Oyunları

39 Basamak

Anna Kareninna

Geca Mevsimi

Ayşegül Hindistan'da

Takanlar ve Takılanlar

Aşk Çemberi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Ödülleri

10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi

Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı.

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır 'da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul 'a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.

Ancak onun asıl büyük çıkışı, O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray'ın etkisi büyük.

Rol aldığı yapımlar:

Sinema

2014 - Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak)

2015 - Yok Artık! (Ebru)

2016 - Olaylar Olaylar (Merve)

Televizyon

2003 - Serseri Aşıklar

2004- Dayı (Simge)

2005- Nefes Nefese (Ezgi)

2007 - 2008 - Doktorlar (Senem)

2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Sultan / Su)

2012 - İşler Güçler (Zehra Cengiz)

2014 - O Hayat Benim (Efsun Demirci Atahan)

2016 - El Değmemiş Aşk (Feryal)