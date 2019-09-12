Tüm Avlu takipçileri Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Star TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Avlu için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin senaryosunu Oya Yüce ve ekibi kaleme alıyor. Avlu yeni sezonu ile yeniden izleyicileri ekrana kiliyeleyecek. Avlu yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Avlu yeni sezon tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Avlu yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

AVLU SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

Zerrin’in vurulmasının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret’in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret’i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz’in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret’in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.