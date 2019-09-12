27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7517
  • 6,3506
  • 276.673
  • 102188
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni bölüm fragmanı geldi mi? gibi sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Avlu dizisinin yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin senaryosunu Oya Yüce ve ekibi kaleme alıyor. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı Avlu'nun sezon finalinde Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Avlu yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tüm Avlu takipçileri Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.  Star TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Avlu için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin senaryosunu Oya Yüce ve ekibi kaleme alıyor. Avlu yeni sezonu ile yeniden izleyicileri ekrana kiliyeleyecek. Avlu yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 
 
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Avlu yeni sezon tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
 

 
AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Avlu yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
AVLU SEZON FİNALİ ÖZETİ
Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.
 

 
Zerrin’in vurulmasının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret’in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret’i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz’in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret’in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.
 

Yer Sarıyer: Gören sıraya girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rekabet Kurumu onayladı: Kamil Koç resmen devroldu

Rekabet Kurumu onayladı: Kamil Koç resmen devroldu

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Bir zam haberi daha: Fiyatlar yüzde 40 arttı

Bir zam haberi daha: Fiyatlar yüzde 40 arttı

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Ataşehir'de kerpetenli vahşet! Babasını canice öldürdü

Ataşehir'de kerpetenli vahşet! Babasını canice öldürdü

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
 

POPÜLER HABERLER

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Bitlis'te katliam gibi kaza...

Bitlis'te katliam gibi kaza...

KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA