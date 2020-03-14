14 Mart 2020 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 13:50

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, coronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda salgın sürecine ilişkin alınacak yeni önlemler konuşuldu. AVM çalışma saatleri nasıl oldu? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Toplantı sonucunda ilk etapta AVM'lerde çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

AVM'lerde çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. AVM'ler daha önce 10.00 -20.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Coronavirüs belirti veren bir hastalıktır. “Corona virüs” ya da “Corona virüsü” olarak da geçen coronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, kas eklem ağrısı boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık.

CORONAVİRÜSTE RİSKLİ KİŞİLER KİMLERDİR?

Özellikle yaşlılarda, kanser ya da bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlarda, akciğer hastalıkları bulunanlarda bu tablo daha da ağır seyrediyor. Covid 19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin tamamında altta yatan farklı hastalıkların varlığının söz konusu olduğu söylenebilir.

CORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Coronavirüs, korunma yolları gripten korunma yollarına benzer. Bu hastalıktan korunmak için el hijyeni son derece önemlidir. Coronavirüs korunma yolları olan bir hastalıktır. Sadece Corona virüsü değil pek çok hastalıktan korunmada el hijyeni birinci sırada yer almaktadır. Eller mutlaka temiz tutulmalıdır. Eğer kalabalık ortamlarda bulunuluyorsa, mutlaka bir yere dokunuluyordur. Bu nedenle eller iyice temizlenmeden, ağıza, buruna ya da göze dokunulmamalıdır. Eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiğinden de el temizliğinde faydalanmak mümkündür. Hasta olunduğunda, hapşırıldığında ya da öksürüldüğünde ele hapşırmamak ve öksürmemek gerekmektedir. Hapşırırken, öksürürken tek kullanımlık kağıt mendil tercih edilmelidir. Mendil bulunamıyorsa, kollardan biri ağız ve burun bölgesine götürülerek çıkacak damlacıkların havaya yayılması engellenebilir. Coronavirüs koruyucu maske kullanımı önemlidir. Hasta olan kişilerin maske kullanarak bu hastalığın başkalarına bulaşması önlenebilir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek, taze sebze ve meyve tüketmek, bol sıvı almak, kalabalık ve kapalı alanlarda bulunmamak hastalıktan korunmak için alınacak önlemlerdendir. Kapı kollarına dokunulmamalı ve kapı kolları iyi dezenfekte edilmelidir.