AVM'de 19 bin liralık hırsızlık: 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'ndeki bir AVM'de bulunan farklı iş yerlerinden 19 bin 650 lira değerinde çeşitli tekstil ürünlerinin çalındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, deneme kabinlerine götürdüğü elbiseleri, üzerindeki alarmları söktükten sonra çalan 2 şüphelinin kimliği belirlendi.
Aynı AVM içerisinde yakalanan şüpheliler M.İ.S. ve N.B'nin üst aramasında alarmları sökülmüş vaziyette 4 eşofman takımı, 2 mont, 1 ayakkabı ve 1 kazak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.