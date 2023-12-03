Avrasya Hizmet Ödülleri Ankara'da sahiplerini buldu

Programda Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç bazı milletvekilleri ve Besteci Tuluyhan Uğurlu'ya ödül takdim edildi. Kırımoğlu törene katılamadığı için Kırımoğlu'nun yerine ödülünü eşi aldı.

"KIRIMOĞLU, KIRIM SEVDASI İLE YILMADAN YÜRÜDÜ"

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren yaptığı konuşmada, "Kırımoğlu, vatanı ve millet için ölüme meydan okumayı tercih eden, Türk dünyasının yaşayan efsane ismidir. Kırımoğlu, Kırım sevdası ile yılmadan yürüdü. Onun azimli ve kararlı yürüyüşü bir milletin özgürlük iradesine dönüştü. Kırım Tatar Türkleri bugün yine işgallere ve zorbalıklara karşı yaşam mücadelesi vermektedir. Ömrünü Türk olmanın bedeli ile ödeyen Mustafa Cemil Kırımoğlu yine vatanından uzakta vatanına dönmek üzere emperyal güçlere karşı kutlu mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta 80 yaşına giren Mustafa Cemil Kırımoğlu'na bizler sağlıklı günler dilerken en kısa zamanda doğmuş olduğu toprakların özgürlüğe kavuşmasının temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZE DESTEK VEREN ÜLKELERE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİL OLMAK ÜZERE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mustafa Cemil Kırımoğlu ise programa katılamayarak video mesaj gönderdi. Gönderdiği mesajda Kırımoğlu, "Bugünkü önemli toplantınıza katılamadığım için çok üzgünüm. Bildiğiniz gibi Ukrayna'da Rus işgalcilerine karşı savaş devam etmektedir. Tüm ülke gece gündüz bombardıman altında. Böyle bir durumda Ukrayna milletvekilleri daime Kiev'de olmak zorunda. Aralık ayının sonunda bazı görüşmeleri gerçekleştirmek için Türkiye'ye ziyaretim olacak. Malum olduğu gibi Ukrayna sadece özgürlüğü ve toprak bütünlüğü için savaşmıyor. Aynı zamanda Ukrayna tüm dünyaya tehlike oluşturan, uluslararası kaideleri bozan işgalci Rusya'ya karşı savaşmaktadır. Eğer Ukrayna bu savaşı kaybederse yarın hangi ülkenin tehlike altında olacağını kimse tahmin edemez. Bunu iyi fark eden dünyanın çokça devleti bazı Putin'e uşaklık yapan rejimlerden ayrı Ukrayna'ya destek vermektedir. Bize destek veren ülkelere Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere teşekkür ederiz. Türkiye Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Bakanlarının her fırsatta Kırım'ın işgalini tanımadıklarını açıklamaları bizim için çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Ödül törenin ardından Tuluyhan Uğurlu tarafından piyona dinletisi gerçekleştirildi.