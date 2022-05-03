Avrasya Tüneli için sevindiren uygulama! 1 Mayıs itibari ile kullanılmaya başlandı

Hizmete açıldığı 22 Aralık 2016'dan itibaren İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletliler de kullanmaya başladı.

Motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirildi.

Sürücüler, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabiliyor.

Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesine ise izin verilmeyecek.

Otomobil, minibüs ile motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.

- "SIKINTILI GEÇİŞLERİN STRESİ AZALDI"

Uygulamanın başladığı 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi yapan "Huns.mc.turkey Motosiklet Kulübü" üyeleri oldu.

Kulüp üyesi Ersin Yonar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yonar, kötü ve rüzgarlı havalarda 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçmenin çok zor olduğunu dile getirerek "Bu durum, motorcuları yoruyor, kazaya bile sebep olabiliyordu. Avrasya Tüneli'nin açılmasına çok sevindik. Sıkıntılı geçişlerin stresi azaldı. Kulüp üyemiz Okan Ay'ın önerisi üzerine Avrasya Tüneli'nin girişinde saat 23.30'da toplandık. 1 Mayıs saat 00.00'da tünelden geçiş yaparak tüneli iki yönlü kullandık." dedi.

Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler ise motosikletiyle Avrasya Tüneli'nden ilk kez geçtiğini ve çok keyif aldığını belirtti.

Tünelden girişinde oluşan trafik yoğunluğunu motosikletlilerin rahatça atlatabildiğini belirten Sevenler, "Özellikle İstanbul'un kuzeyden esen rüzgarlarla oluşan fırtınaları çok meşhur, rüzgar çok sert oluyor. Bu rüzgarlı havalarda biz 3 köprüden de geçemiyorduk, çok zorlanıyorduk, büyük araçların arasına sığınmak zorunda kalıyorduk." diye konuştu.

Sevenler, özellikle Boğaz'da fırtınanın olduğu zamanlarda motosikletlerin tüneli kullanmasının çok faydalı olacağını, trafik kurallarına azami ölçüde dikkat edildiği sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.

- "GERÇEKTEN ZAMAN MAKİNESİ, 5 DAKİKA SONRA FARKLI BİR DİYARDASINIZ"

Başka bir motosiklet sürücüsü olan Lokman Erhan Gül de daha önce Avrasya Tüneli'nden kaza eseri geçtiğini ve bu nedenle de ceza ödemek zorunda kaldığını anlattı.

Tünelin bugüne kadar motosikletlere kapalı olmasına anlam veremediğini aktaran Gül, "Bu tünel tam bir zaman makinesi, biz yıllardır trafikte sürünüyoruz. İstanbul'un başına gelmiş en iyi proje bence bu. Gerçekten zaman makinesi, 5 dakika sonra farklı bir diyardasınız." ifadesini kullandı.

Motosiklet geçişlerine açılmasının ardından tünelden bir kez geçtiğini belirten Gül, "Tünel içerisinde zaten hız sınırlaması var, sollama yasak. Birazcık akıllı olmamız gerekiyor. Maskemizi takarak oksijenimize biraz olsun dikkat ettikten sonra hiçbir sorun yok." şeklinde konuştu.