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Avrasya Tüneli ulaşıma kapanmıştı... Trafiği kilitleyen kaza anbean kamerada

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilin, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Paniğe neden olayda çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmış, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı belirtilmişti.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Avrasya Tüneli ulaşıma kapanmıştı... Trafiği kilitleyen kaza anbean kamerada
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Avrasya Tüneli'nde geçtiğmiz pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarpmış, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştı.

Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştı. Tünele akan suyun deniz suyu olduğu iddiaları paniğe neden olmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilmiş, geçişlere bir süre kapatılan Avrasya Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma açılmıştı.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Paniğe neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı, çarpma sonucu patlayan musluktan tünele su aktığı görülüyor.

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