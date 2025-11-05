Avrasya Tüneli'nde araçlar birbirine girdi! Kaza anı kamerada

Korkutan kaza, bugün saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy yönü Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Canpolat idaresindeki hafif ticari araç ile Cevat Çiçek idaresindeki araç Avrasya Tüneli girişi yolunda şerit değiştirirken çarpıştı.

Bu esnada yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener idaresindeki araç da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçta bulunan biri çocuk 3 kişi, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Kazanın şokunu yaşayan aile polis ekiplerince sakinleştirilirken, araçtan çıkarılan çocuk ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.