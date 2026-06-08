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Avrasya Tüneli'nde kaza! Valilik'ten açıklama geldi: Akan suyun deniz suyuyla ilgisi yok

Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmanın ardından tünel yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını duyurdu.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Avrasya Tüneli'nde kaza! Valilik'ten açıklama geldi: Akan suyun deniz suyuyla ilgisi yok
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

AVRASYA TÜNELİ'NE AKAN SUYUN DENİZ SUYUYLA İLGİSİ BULUNMUYOR

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" denildi.

Avrasya Tüneli'nin saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldığı kaydedildi.

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