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Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden göreve seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:21 - Güncelleme:
Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
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Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, ülkenin yeni yüzyıla girerken 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde en önemli kazanımının demokrasi alanında olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yakışır olgunlukta yapılan seçimlerde Türk halkının istikrardan yana tavır sergilediğini ifade eden Abbasoğlu, derneğin genel merkezi, şube başkanları ve üyeleri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Abbasoğlu, yeni yüzyılda Aleviler olarak devlet tarafından hakları konusunda daha fazla destek alacaklarını düşündüğünü, çünkü önceki yüzyılda Alevilik adına atılan adımların yeni yüzyılda daha da çoğalacağını bildiklerini anlattı.

İsmet Abbasoğlu ayrıca seçimin Aleviler adına hayırlı olmasını diledi.

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