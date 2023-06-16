Avrupa Alevi Düşünce Derneği'nden İsviçre'deki provokasyonlara kınama

Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yapılan demokratik seçimlerin sonucunu ve halkın tercihini protesto etmenin en başta ülke halkına saygısızlık olduğunu belirtti.

Çağdaşlığın en önemli temelinin demokrasi ve özgür bir irade, gelişmiş toplumların önceliğinin de hep demokrasi olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, "Avrupa Alevi Düşünce Derneği olarak sevgiden, barıştan ve eşitlikten yana olan tavrımız her daim demokrasinin yanında olacaktır ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle Türkiye'nin çağdaşlaşmadaki serüveni çok değerlidir." ifadelerini kullandı.