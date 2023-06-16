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Avrupa Alevi Düşünce Derneği'nden İsviçre'deki provokasyonlara kınama

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.

AA16 Haziran 2023 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Avrupa Alevi Düşünce Derneği'nden İsviçre'deki provokasyonlara kınama
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Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yapılan demokratik seçimlerin sonucunu ve halkın tercihini protesto etmenin en başta ülke halkına saygısızlık olduğunu belirtti.

Çağdaşlığın en önemli temelinin demokrasi ve özgür bir irade, gelişmiş toplumların önceliğinin de hep demokrasi olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, "Avrupa Alevi Düşünce Derneği olarak sevgiden, barıştan ve eşitlikten yana olan tavrımız her daim demokrasinin yanında olacaktır ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle Türkiye'nin çağdaşlaşmadaki serüveni çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

  • Avrupa Alevi Düşünce Derneği
  • İsmet Abbasoğlu
  • İsviçre

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