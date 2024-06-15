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Avrupa hava sahasındaki yoğunluk... THY'den gecikmelerle ilgili açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) gecikme yaşanana seferlerle ilgili açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada gecikmelerin geçici ve Avrupa hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

15 Haziran 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Avrupa hava sahasındaki yoğunluk... THY'den gecikmelerle ilgili açıklama geldi
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Türk Hava Yolları (THY) gecikme yaşanana seferlerle ilgili açıklama yaptı.

THY'den yapılan açıklamada gecikmelerin geçici ve Avrupa hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Süreci minimize etmek adına tüm yetkili ekiplerin sahada çalıştığı duyuruldu.

Öte yandan Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlediğini açıkladı.

THY'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçuşların zamanında kalkışına yönelik büyük gayret sergilendiğinin altını çizdi.

"GECİKMELER AVRUPA HAVA SAHASINDAKİ YOĞUNLUKTAN!"

Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerde zaman zaman gecikmelerin yaşanabildiğini belirtti.

"Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta"

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir.

Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir.

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar.

Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."

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