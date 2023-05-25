Avrupa Müslüman Forumu'ndan 28 Mayıs desteği: Cumhurbaşkanı Erdoğan ümmetin lideri

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısında bulunan Avrupa Müslüman Formu çağrısını 28 Mayıs için de yineledi.

24 TV'den Ahmet Arı'ya konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahit Niyazov, Türkiye'deki seçmenlerin sadece kendi cumhurbaşkanını seçmediğini aynı zamanda ümmetin liderini seçtiğini ifade etti.

Seçimin önemi hakkında konuşan Niyazov, "Sayın Erdoğan bugün dünyada ümmet lideri olarak kabul ediliyor. Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanlar onun ümmet lideri olarak devam etmesini istiyor. Biz Müslümanlar olarak Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin Tayyip Erdoğan Bey ile mümkün olacağına inanıyoruz. Biz Türk devletinin gelişmesini ve ilerlemesini diliyoruz. Yaşasın Türkiye." dedi.

Ayasofya'nın tekrar aslına döndürülmesinin önemi hakkında değerlendirme yapan Niyazov, "Ayasofya, Avrupadaki Müslümanların varlığının ve şanlı Osmanlı tarihinin büyüklüğünün sembolüdür. Avrupa'daki Müslümanlar 14 asırdır var olmaktadır. Ayasofya Camisi Müslümanların Avrupa'da bin yıldır olmasını gösteren semboldür. " ifadelerini kullandı.