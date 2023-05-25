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Avrupa Müslüman Forumu'ndan 28 Mayıs desteği: Cumhurbaşkanı Erdoğan ümmetin lideri

Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahit Niyazov, Türkiye'deki seçmenlerin sadece kendi cumhurbaşkanını seçmediğini aynı zamanda ümmetin liderini seçtiğini söyledi. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan için destek isteyen Niyazov 28 Mayıs için de çağrısını tekrarladı.

Star Gazetesi25 Mayıs 2023 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 28 Mayıs desteği: Cumhurbaşkanı Erdoğan ümmetin lideri
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısında bulunan Avrupa Müslüman Formu çağrısını 28 Mayıs için de yineledi.

24 TV'den Ahmet Arı'ya konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahit Niyazov, Türkiye'deki seçmenlerin sadece kendi cumhurbaşkanını seçmediğini aynı zamanda ümmetin liderini seçtiğini ifade etti.

"MÜSLÜMANLAR ONUN ÜMMET LİDERİ OLARAK DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"

Seçimin önemi hakkında konuşan Niyazov, "Sayın Erdoğan bugün dünyada ümmet lideri olarak kabul ediliyor. Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanlar onun ümmet lideri olarak devam etmesini istiyor. Biz Müslümanlar olarak Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin Tayyip Erdoğan Bey ile mümkün olacağına inanıyoruz. Biz Türk devletinin gelişmesini ve ilerlemesini diliyoruz. Yaşasın Türkiye." dedi.

"AYASOFYA MÜSLÜMANLARIN AVRUPA'DA BİN YILDIR OLMASINI GÖSTEREN SEMBOLDÜR"

Ayasofya'nın tekrar aslına döndürülmesinin önemi hakkında değerlendirme yapan Niyazov, "Ayasofya, Avrupadaki Müslümanların varlığının ve şanlı Osmanlı tarihinin büyüklüğünün sembolüdür. Avrupa'daki Müslümanlar 14 asırdır var olmaktadır. Ayasofya Camisi Müslümanların Avrupa'da bin yıldır olmasını gösteren semboldür. " ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • seçim
  • Abdulvahit Niyazov
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