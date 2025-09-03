Toplantının ilk günü 11 Eylül'de İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarının ardından üç panel düzenlenecek. İkinci gün ise 12 Eylül'de, Hz. İbrahim'in doğum yeri kabul edilen Şanlıurfa'da "Filistin'in Hristiyan Mirasının Korunması" ve "Barışın Sesi: İbrahim Topraklarından İbrahim Halkına" başlıklı paneller yapılacak.

TOPLANTININ ANA SLOGANI

Forumun açıklamasında toplantının "Soykırımı durduralım, işgali durduralım, gerçek bir İbrahim Anlaşması'nı başlatalım" sloganıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte Gazze'de devam eden saldırılar ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik tehditler gündeme taşınacak.

PANELLERİN BAŞLIKLARI

İstanbul'daki programda şu paneller öne çıkacak:

* Panel 1: İbrahim Anlaşmalarından Gerçek İbrahim Anlaşmalarına

* Panel 2: İbrahim El-Halil'i ve Mescid-i Aksa'yı Koruyalım

* Panel 3: Gazze'yi Kurtarmak Tüm İnsanlığın Ortak Görevidir

Avrupa Müslüman Forumu'nun açıklaması şu şekilde;

FİLİSTİN KUTSAL MEKANLARININ KORUNMASI ULUSLARARASI TOPLANTISI

Gazze'de eşi benzeri görülmemiş ve dehşet verici soykırım artık yirmi üç aydır sürerken, Siyonist rejim İslam'ın en kutsal dördüncü mabedi olan Haram Halil İbrahim Camii (Hebron) kokakça ele geçirmiştir. Dünya Müslüman ümmeti bu adımı, İslam'ın üçüncü en kutsal mabedi olan Mescid-i Aksa'yı sözde "Mabedin ihyası" bahanesiyle ele geçirme yönünde daha da tehlikeli bir girişimin hazırlığı olarak görmektedir. Bu tür eylemler Filistin'in gerçek gelenekleriyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi, tarihin akışını ve Mukaddes Toprakların kutsallığını da çarpıtmaktadır. Bu topraklar üç semavi din için kutsaldır: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam.

Filistin'in Müslüman ve Hristiyan mirası sistematik olarak saldırıya uğramakta ve yok edilmektedir. Bu sadece neredeyse her gün ağır bombardımanla sarsılan Gazze'de değil, Mukaddes Toprakların kalbi olan Kudüs'te (El-Kuds) de yaşanmaktadır.

Aynı zamanda Siyonist rejim, hamileri ve destekçileriyle birlikte, atamız Peygamber İbrahim'in (Aleyhisselam) ismini istismar ederek, Araplarla ve Müslümanlarla "İbrahim Anlaşması" adını verdikleri bir teslimiyet dayatmaya çalışmaktadır. Bu anlaşmalar, modern insanlık tarihinin en korkunç soykırımının, İslami mabetlerin tahrip edilmesinin ve Hristiyan mirasına yapılan hakaretlerin gölgesinde utanmazca ve pazarlanmaktadır. Dahası, bunlar hakiki Yahudi kimliğini göz ardı ederek onun yerine Siyonistlerin yapay siyasi kurgularını yerleştirmektedir. Bugün sadece Müslümanlar ve diğer iki İbrahimi geleneğin samimi temsilcileri değil, aynı zamanda dünyada her yerde İyi niyetli insanlar da Gazze'yi savunmak ve Mukaddes Toprakların hakiki özünü ve kimliğini korumak için birleşmelidir.

Evet, bazı güçler dünyamızı felakete sürüklüyor. Ancak aynı zamanda çoğunluğu oluşturan insanlar, Gazze'deki kanlı trajediyle ve Mukaddes Toprakları yok eden tehlikeli süreçlere razı gelmemektedir. Onların arasında Müslüman dünyanın ve tüm insanlığın devlet ve manevi liderleri, seçkin kültür insanları, kanaat önderleri vardır. İbrahim'in adını istismar etmeyi reddeden ve Peygamber İbrahim'in vasiyeti ettiği gerçek hal değerlere sadık kalan kimselerdir. Dünyanın halkalarının sesi, iyi niyetli insanların sesi, sorumlu siyasetçilerin ve dürüst manevi liderlerin sesi tek bir şey talep etmektedir. Tam teşekküllü bir Filistin Devleti'nin kurulması! Bu olmadan Mukaddes Topraklarda barış mümkün değildir!

Bu nedenle, üç semavi din için önem taşıyan şehir olan İstanbul'dan ve atamız Peygamber İbrahim'in (Aleyhisselam) doğduğu şehir olan Şanlıurfa'dan sesimizi yükseltiyoruz. 11-12 Eylül 2025 tarihlerinde şu başlık altında uluslararası bir Yuvarlak Masa Toplantısı düzenliyoruz:

"SOYKIRIMI DURDURUN, İŞGALİ DURDURUN, GERÇEK İBRAHİMİ ANLAŞMASI'NI BAŞLATALIM"

Bu toplantıda, milyonlarca insanın sesine kulak verdiği önde gelen manevi ve toplumsal şahsiyetler, siyasetçiler ve kültür ustaları, Filistin'in kutsal mekanlarını ve Gazze halkını savunmak üzere konuşacaktır.

Biz inanıyoruz ki, tüm engellere rağmen, hakiki imanın sesi yükselecek; kardeşlik sevgisinin ve gerçek İbrahimi işbirliğinin sesi, aklın, insanlığın ve merhametin sesi yükselecektir!