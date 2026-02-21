İSTANBUL 16°C / 6°C
Güncel

Avrupa Otoyolu'nda korkunç ölüm! Sürücüye iki araç çarptı

Bağcılar'da, otoyolda taralı alana park ettiği kamyonetten inen sürücü, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Avrupa Otoyolu'nda korkunç ölüm! Sürücüye iki araç çarptı
O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikameti İSTOÇ mevkisinde 34 FKG 905 plakalı kamyonetin sürücüsü A.A, aracını taralı alana park etti.

Kamyonetten inen sürücüye önce bir otomobil, ardından cip çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

A.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

