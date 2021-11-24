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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteğe onay

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasını onayladı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 20:01 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:05
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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu paketi 588 "Evet", 87 "Hayır" ve 14 "Çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, bütçedeki değişiklikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 150 milyon avroluk ek kaynak sağlanacak.

Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.

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