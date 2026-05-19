  • Avrupa semalarında gerilim! NATO savaş uçağı İHA'yı düşürdü
Güncel

Avrupa semalarında gerilim! NATO savaş uçağı İHA'yı düşürdü

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının, Vortsjarv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

19 Mayıs 2026 Salı 14:03
Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Estonya kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasına giren bir İHA'nın düşürüldüğü bilgisini verdi.

Letonya makamlarından önceden bilgi aldıklarını ifade eden Pevkur, "Radarlarımız Estonya'nın güneyine doğru hareket eden bir İHA tespit etti. Gerekli önlemleri devreye soktuk ve Baltık Hava Polisliği görevindeki bir NATO savaş uçağı İHA'yı düşürdü." diye konuştu.

Pevkur, olayın Vortsjarv Gölü üzerinde bir yerde gerçekleştiğini belirterek, Estonya kurumlarının olay yerine gittiğini ve ulaştıklarında durumu netleştireceklerini dile getirdi.

Hanno Pevkur, Estonya hava sahasında başka izinsiz İHA'nın tespit edilmediğini vurguladı.

Poltsamaa Belediyesi Başkanı Taavi Aas, söz konusu İHA'nın Poltsamaa yakınlarındaki Kablaküla köyü civarındaki bir tarlaya düştüğünü ve olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Bu arada Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok defa Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüştü.

Yetkililer, bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Rusya; Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarını Ukrayna'ya ait İHA'lara açtığını iddia etmiş, uyarıları dikkate almamaları halinde karşılık vereceklerini bildirmişti. Baltık ülkeleri, Rusya'nın söz konusu iddialarını reddetmişti.

