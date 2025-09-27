Avrupa ülkesinde öğrenciler Türkçe öğreniyor... Covalev: Önemli bir gelişme

Başkent Bükreş'teki 80 Numaralı Ortaokulda düzenlenen törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, 80 Numaralı Ortaokul Müdürü Tatiana Ramona Rostas Covalev ve çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Okul bünyesinde hazırlanan Türkçe sınıfında ilk dersi veren Büyükelçi Altan, Türkçeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını, Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara katkı sağladığını söyledi.

Yıldız da "Tercihim Türkçe Projesi'nin" Romanya'da 3'üncü dönemine girdiğini belirterek, "2024'te ocak ayında sadece 6 okul ve 450 öğrenciyle çıktığımız bu yolculukta bugün 25 okul ve yaklaşık 1500 öğrenciye ulaştık. Bu büyüme, Türkçeye ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." dedi.

Romanya'da "Kardeş Okul Projesinin" de hayata geçirildiğini ifade eden Yıldız, öğrencilerin sadece Türkçe öğrenmediğini, kalıcı dostluklar da geliştirdiğini anlattı.

Rostas Covalev de Türkçenin okullarında seçmeli ders olarak okutulmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

YEE'den yapılan açıklamada, öğrencilerin derslerde Türkçe öğrenmenin yanı sıra ebru, masal resimleme, Hacivat-Karagöz, Türk müziği ve mutfağı gibi atölyelere katılma olanağı bulduğu belirtildi.