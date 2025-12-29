Avrupa ülkesinden Hürjet adımı: 2,6 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşma; HÜRJET'in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir" ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA VE NATO ÜYESİ BİR ÜLKENİN ENVANTERİNE GİRECEK"

Görgün, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine (TUSAS_TR) ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milli teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, Gök Vatan'da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz."