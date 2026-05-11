Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında NATO ittifakı, Gümrük Birliği ve Avrupa güvenliği gibi kritik başlıklarda önemli mesajlar verdi. Prevot, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunu ve savunma yatırımlarını öne çıkararak Ankara'yı "Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu" olarak tanımladı. Belçikalı Bakan'ın Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çağrısı da dikkat çekti.

Prevot'dan Türkiye'ye NATO'nun stratejik ortağı vurgusu

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. NATO, Avrupa güvenliği, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı, Türkiye-AB ilişkileri ve Gümrük Birliği'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Prevot, Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumuna vurgu yaptı. Bakan Prevot, Türkiye'nin savunma yatırımlarına değinerek, "NATO içerisindeki ikinci en büyük orduya sahip ülke olarak gerçekten stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Bu sadece bir NATO müttefiki olmanızdan kaynaklanmıyor, aynı zamanda coğrafi olarak çok özel ve stratejik bir konumda bulunmanızdan da kaynaklanıyor. Siz Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucususunuz ve bunun anlamı çok büyük. Savunma Bakanı olan meslektaşım da Türkiye'nin yaptığı yatırımların örnek niteliğindeki rolünden söz etti. Son on yılda savunma harcamalarınızı yüzde 300 artırdınız. Bu oldukça önemli. Askeri harcamalar konusunda bir harcama rotası belirledik ve NATO içinde güvenilir bir ortak olmaya devam etmek istediğimiz için artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ABD'NİN AVRUPA'DAKİ ASKERİ VARLIĞINA BELÇİKA'DAN YANIT

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Prevot, "ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını yeniden organize etme ihtimalini biliyoruz. Ancak Belçika olarak şu an için özel bir endişemiz yok" yanıtını verdi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İÇİN KIBRIS ŞARTI

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini söyleyen Prevot, "1996'dan bu yana değişen ekonomik koşullar nedeniyle Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin karşılıklı faydalarını en iyi şekilde değerlendirmek için doğru yöntem değil. Bu hem Türkiye hem de AB için büyük bir avantaj. Bu yüzden Gümrük Birliği'ni gözden geçirmek için daha hızlı ve daha ileri gitmemizin harika olacağını düşünüyorum. Elbette süreci yeniden başlatabilmek için oy birliği ve uzlaşı gerektiğini biliyoruz. Bu da Türkiye ile Kıbrıs arasındaki sorunları doğru şekilde yönetmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle Türkiye'nin bu konuya dikkat etmeye devam etmesini ve diğer ülkelerle yapıcı şekilde angaje olmasını önemli buluyorum. Elbette diğer ülkelerin de buna olumlu yanıt vermesi gerekiyor. Sonunda bir anlaşmaya varabilmek ve yeni bir Gümrük Birliği'nden mümkün olan en iyi karşılıklı faydayı sağlayabilmek için birlikte ve pozitif bir yaklaşımla yönetmemiz gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

Prevot ayrıca, sürecin ilerleyebilmesi için Türkiye ile AB ülkeleri arasında yapıcı bir diyalog gerektiğini vurguladı.