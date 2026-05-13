  • Avrupa yerine Türkiye'ye geldiler! Düzensiz göçmenler sınır kapısında yakalandı
Avrupa yerine Türkiye'ye geldiler! Düzensiz göçmenler sınır kapısında yakalandı

Yunanistan'dan Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planladıkları belirtilen ve yanlışlıkla Türkiye'ye hareket eden otobüse bindikleri öğrenilen 4 düzensiz göçmen, İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:50
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde detaylı arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, yolcular arasına gizlenerek ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yunanistan üzerinden Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlayan göçmenlerin, yanlışlıkla Türkiye'ye hareket eden otobüse bindikleri belirlendi.

