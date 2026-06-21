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  • Avrupa yolunda dev yoğunluk! Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu
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Avrupa yolunda dev yoğunluk! Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA21 Haziran 2026 Pazar 16:06 - Güncelleme:
Avrupa yolunda dev yoğunluk! Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu
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Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, AA muhabirine, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.

  • tır sürücüleri
  • kuyruk oluşumu
  • yurt dışı çıkış

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