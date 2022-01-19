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Avrupa'da bazı ülkelerde günlük vaka sayısı: 975 binden fazla

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 975 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı İngiltere'de oldu.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:00
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Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 464 bin 769 vaka tespit edilirken, 375 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 228 bin 179 kişide Covid-19 tespit edildi ve 434 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 94 bin 432 olarak açıklanırken, can kaybı 438'e ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 95 bin 98 olarak açıklandı ve can kaybı 199 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 94 bin 472 vaka tespit edilirken, 284 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM CAN KAYBI 1730

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 976 bin 950 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1730 olarak açıklandı.

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