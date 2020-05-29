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Avrupa'da ırkçılık yükseliyor! Saldırı ihbarı üzerine camiler kapatıldı

Almanya'da polisin aldığı saldırı ihbarı üzerine camiler tedbir amaçlı kapatıldı.

İHA29 Mayıs 2020 Cuma 20:47 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:52
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Almanya’da polisin aldığı saldırı ihbarı sonucu ülke genelindeki camiler ile bağlantıya geçilerek, camilerin kapatılması istendi. Polisin tavsiyesine uyan cami dernekleri tedbir amacı ile camileri kapattı. Yetkililer, bir sonraki duyuruya kadar camilerin kapalı kalacağını duyurdu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, (DİTİB) ülke genelinde bulunan 900’ün üzerinde camiye sabah, akşam, yatsı namazlarında camilerin kapatılması talimatını gönderdi.

Öte yandan Almanya’da son yıllarda ırkçı saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

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