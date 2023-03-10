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Avrupa'da yaşayan Türklerden depremzedelere konteyner desteği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, Avrupa Türk Toplumunun destekleriyle oluşturulan 100 konteynerlik yerleşkenin açılmasında son aşamaya gelindi.

AA10 Mart 2023 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Avrupa'da yaşayan Türklerden depremzedelere konteyner desteği
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yurt dışında yaşayan Türkler de depremzedelere yardımda bulunmak için harekete geçti.

Yaşanan afetin ardından Avrupa Türk Toplumu, topladığı nakdi yardımlarla konteyner yerleşkeler inşa etme kararı aldı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinesinde ve destekleriyle bir araya gelen Türkler, içinde duş, tuvalet, mutfak evyesinin de bulunduğu konteynerler yaptırdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 155, Akbayır Mahallesi'nde 20 ve Afşin ilçesinde de 50 olmak üzere 225 konteyner yerleşkesi hazırlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Avrupa Türk Toplumu, son olarak Hatay'a da 100 konteynerlik barınma alanı hazırladı.

Avrupa Türk Toplumu, Konya Konteyner Kent içinde kendilerine tahsis edilen alana 100 konteyner yerleştirdi.

Altyapısı Konya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kente yerleştirilen konteynerler, 21 metrekarelik bir yaşam alanı sunacak.

Kullanım alanlarının yanı sıra konteynerlerde bir ailenin ihtiyacı olan yatak, mobilya, ısıtıcı, sıcak su da yer alacak. İlk etapta 4 kişilik erzak ihtiyacı, hijyen kiti de bulunacak konteynerlerde kalacak depremzedeler, Konya Konteyner Kent'teki mescit, sosyal market, çocuk oyun alanlarından da faydalanabilecek.

Hazırlıkları son aşamaya gelen yaşam alanında, AFAD'ın koordinesinde afetzedeler ağırlanmaya başlanacak.

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