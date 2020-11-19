Avrupa'daki konferansa Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci damga vurdu

AA 19 Kasım 2020 Perşembe 14:09 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:09

Avrupa Parlamentosu ve Alman Meclisi tarafından düzenlenen "Avrupa'da göç ve iltica" konulu konferansta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısı örnek gösterildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konferansın açılışındaki konuşmasına Türk bilim insanlarının başarısından bahsederek başladı.

Şahin'in çok küçük yaşlarda Almanya'ya giden göçmenlerden olduğunu hatırlatan von der Leyen, Uğur Şahin'in Kovid-19'a karşı aşıyı "rekor sürede geliştiren" BioNTech şirketinin kurucusu olduğunu söyledi.

Göçmenlerin başarı hikayelerinin ve başarılı entegrasyon örneklerinin anlatılmasının önemine dikkati çeken von der Leyen, "Aslında bu örneklerden o kadar çok var ki. Üstelik birçoğu da bilinmiyor." dedi.

Von der Leyen, entegrasyonun göç konusunda çok önemli bir başlık olduğunu vurgulayarak "Başarılı entegrasyonun karşılığı fazla fazla alınıyor. Hem duygusal olarak hem de topluma yapılan katkı olarak." diye konuştu.

Uğur Şahin, 1965'te İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşındayken annesiyle Almanya'da Ford fabrikasında çalışan babasının yanına Köln'e göç etmiş, tıp eğitimi aldıktan sonra kanser çalışmalarında bulunmuştu. Şahin, 2019'da gerçekleştirdiği araştırmalardan dolayı Alman Kanser Toplumu tarafından ödüllendirilmişti.

İstanbul'dan Almanya'ya göç eden doktor bir babanın kızı olan Türeci ise eşi Uğur Şahin ile eğitimini tamamladığı Homburg'daki Saarland Üniversitesinde tanışmıştı.

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşının yüzde 95 etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci insanlığa umut olan bir başarıya imza atmıştı.